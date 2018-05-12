أكد المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري بان تحركات الاشرار والجماعات الارهابية في الحدود الايرانية الباكستانية المشتركة قد انخفضت ولكن ليس بالمستوى المطلوب، معتبرا ان الامكانية متوفرة للعمل بصورة افضل في هذا المجال.

وخلال استقباله المدعي العام الباكستاني اشتر أوصاف في طهران قال منتظري، أنني أغتنم الفرصة لطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتنفيذ ما هو قبل للتنفيذ.

واضاف، ان للجمهورية الاسلامية الايرانية رؤية خاصة تجاه باكستان وبامكان هذه الزيارات ان تكون مؤثرة في ترسيخ العلاقات السياسية والقضائية والاقتصادية بينهما.

وتابع المدعي العام الايراني، اننا نشهد تعرض عدد كبير من اخوتنا الاعزاء في كشمير للظلم والجور بحيث ان سماحة قائد الثورة اولى اهتمام خاصا بهذا الامر وأوعز بمتابعة القضية والمساعدة فيه.

واكد بان ايران وباكستان تواجهان مشاكل مشتركة ولابد من التعاون الوثيق بينهما لمعالجتها، ومن ضمن ذلك التصدي للجماعات المتطرفة والارهابية والتكفيرية التي تنشط في العديد من الدول الاسلامية.

واوضح بان تحركات الاشرار والجماعات الارهابية في الحدود الايرانية الباكستانية المشتركة قد انخفضت ولكن ليس بالمستوى المتوقع وبالامكان التعاون بصورة افضل في هذا المجال، لافتا الى العملية الارهابية الاخيرة في الحدود المشتركة والتي ادت الى استشهاد 4 من كوادر الحرس الثوري.

واعرب منتظري عن أسفه لعدم بذل الاهتمام اللازم من الجانب الباكستاني بتنفيذ بعض الاتفاقيات الموقعة، لافتا في هذا الاطار الى إتفاقية موقعة قبل 4 اعوام لنقل المحكومين ولم يتم لغاية الان الرد من الجانب الباكستاني على طلب باسترداد المحكومين الايرانيين لديها.

كما أكد المدعي العام الايراني، أن مواجهة أعداء الإسلام تتطلب التعاضد والتعاون بين الدول الاسلامية وخاصة الدول المجاورة للجمهورية الاسلامية الايرانية بما فيها باكستان.

وعلى هامش استقباله نظيره الباكستاني، اشتر اوصاف، قال حجة الاسلام محمد جعفر منتظري للمراسلين: تقرر في هذا اللقاء ان نتبادل وجهات النظر والآراء بين الحين والآخر بشأن القضايا الثنائية.

ووصف منتظري العلاقات بين ايران وباكستان بالقيمة في المجالات السياسية والامنية والاستخباراتية والقضائية، وقال: ان هذا التعاون والتبادل في وجهات النظر من شأنه ان يكون مفيدا لكلا البلدين.

ولفت الى انه تم خلال اللقاء التوصل الى اتفاقات بشأن مختلف القضايا بما فيها محاربة الارهاب والمخدرات، وأيضا تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تفاصيل القضايا، ويمكننا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسرعة أكبر.

وأكد المدعي العام الايراني، ان مواجهة اعداء الاسلام اليوم، تتطلب نوعا من التعاضد والتعاون بين الدول الاسلامية وخاصة الدول المجاورة للجمهورية الاسلامية، وبالاخص باكستان، معربا عن امله بأن تؤدي هذه الزيارة الى نتائج جيدة في المستقبل القريب.

وردا على سؤال بشأن توقعاته لتحركات الزمر الارهابية في الحدود الايرانية الباكستانية، قال حجة الاسلام منتظري: من المؤكد أنه إثر التعاون مع باكستان شاهدنا انحسارا في هذا الامر، واليوم نشاهد حوادث قليلة من هذا النوع، وحتى هذه الحوادث القليلة تتطلب مزيدا من التعاون والتبادل في المعلومات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان، حيث جاءت هذه الزيارة بشكل عام بهدف تعزيز التعاون والتبادل.