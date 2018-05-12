قال رئيس مكتب العلاقات الإعلامية للقوات المسلحة الإيرانية العميد "عباس سدهي" إن على الكيان الصّهيوني أن يعلم أن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض هو امر قطعي في حال شنّ الكيان الصّهيوني هجوما على إيران.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن رئيس مكتب العلاقات الإعلامية للقوات المسلحة الإيرانية العميد "عباس سدهي" وعلى هامش مراسم إزاحة السّتار عن عدد من الكتب العسكرية في مقر قيادة القوات البرية للجيش الإيراني، قال: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعبر الاستشارات العسكرية التي قدّمتها للحكومات القانونية لدول المنطقة أجهضت أهداف الإرهابيين التكفيريين وكافة داعميهم في سوريا والعراق".

وشدد العميد سدهي على ضرورة أن يعي الكيان الصّهيوني أن تسوية تل أبيب وحيفا بالأرض هو امر قطعي في حال شنّ الكيان الصّهيوني هجوما على إيران.

بدوره قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني الاميرال حبيب الله سياري إن القدرات العسكرية الإيرانية تعتمد على مبدأ الرّدع مشددا على أن القوات المسلّحة الإيرانية سترد على أي تحرّك للعدوّ بما يجعله يندم حتّى آخر عمره.

ورعى مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني الاميرال حبيب الله سياري حفل إطلاق كتاب "النموذج القيادي المطلوب"، صباح يوم السّبت في مقر قيادة القوات البرية للجيش الايراني، وأشار إلى أهمية الكتب والقراءة واضعًا زيارة قائد الثورة الإسلامية الى معرض الكتاب الدّولي ضمن هذا الإطار المهم الذي يدعو للاهتمام بالقراءة.

الأميرال سيّاري وفي تصريحات على هامش هذه المراسم قال إن القدرات العسكرية الإيرانية تعتمد على مبدأ الرّدع، وقال: "القوات المسلّحة للجمهورية الإسلامية الإيراني ستردّ على أي تحرّك للعدو بما يجعله يندم حتّى آخر عمره".

بدوره قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري إن تعامل ترامب الأحمق مع الاتفاق النووي لن يكون له التّأثير الذي يتمنّاه الصّهاينة، مشيرًا إلى أن هذا الخروج سيسرّع من عمليّة إزالة هذا الكيان الغاصب.

إن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري وفي تصريحات صحافية على هامش مراسم إزاحة السّتار عن 3 كتب عسكرية، أشار إلى وعد قائد الثورة الإسلامية بأن الكيان الصّهيوني لن يُعمّر ليعيش 25 سنة مُقبلة، قائلًا: "لقد تم وضعنا تقويمًا في القوات البرية للجيش الإيراني مبنيّ على إزالة ومحو هذا الكيان الغاصب والقاتل للأطفال".

كما تطرّق إلى مسألة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقال: "تعامل ترامب الأحمق مع الاتفاق النووي لن يكون له التّأثير المطلوب الذي يتمنّاه الصّهاينة؛ بل سيُسرّع من عمليّة إزالة هذا الكيان الغاصب".