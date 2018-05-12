انطلق اليوم السبت، ماراثون التصويت في الانتخابات التشريعية العامة العراقية في جميع المحافظات، لاختيار أعضاء مجلس النواب في دورته التشريعية الرابعة، في انتخابات هي الأولى بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش، والثانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011.

وشارك في التصويت مختلف السياسيين العراقيين بالإدلاء بأصواتهم، حيث قامت قوات الشرطة العراقية بعملية تفتيش لرئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما شارك الرئيس العراقي فؤاد معصوم والسياسي نوري المالكي.

واعتبر رئيس مجلس الوزاء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم في عموم العراق "تحدد مستقبل البلاد".

وقال العبادي في تصريح له بعد الإدلاء بصوته، نقله التلفزيون الرسمي، إن "الانتخابات مهمة وتحدد مستقبل العراق ويجب المشاركة بها بشكل واسع من قبل العراقيين".

وأضاف العبادي، أن نسبة التصويت الخاص نسبة جيدة، لافتا إلى "وجود خلل في بعض المراكز الانتخابية المخصصة للقوات الأمنية، ونأمل أن يتم تصليح جزء منها اليوم".

وتابع العبادي، أن "تصويت العراقيين بالخارج ابعث رسالة مفادها أن جميع العراقيين موحدين في مسألة المشاركة في الانتخابات".