احتجاجات في الهند على بيع أسهم شركة وطنية لصالح شركة أمريكية خرج العشرات فى الهند من أعضاء الجناح التجارى لحركة "آدم أدمى"، اليوم السبت، للشوارع فى نيودلهى احتجاجًا على اتفاق بين شركة وول مارت الأمريكية للتجزئة، وشركة فليبكارت الهندية على الإنترنت، الذى بموجبه تقرر شراء 77% من أسهم شركة فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية العملاقة مقابل 16 مليار دولار، كما قال "وول مارت" فى بيان يوم 9 مايو.