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رقم الخبر: 219497 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 16:07 الاقسام: دوليات  
احتجاجات في الهند على بيع أسهم شركة وطنية لصالح شركة أمريكية

احتجاجات في الهند على بيع أسهم شركة وطنية لصالح شركة أمريكية

خرج العشرات فى الهند من أعضاء الجناح التجارى لحركة "آدم أدمى"، اليوم السبت، للشوارع فى نيودلهى احتجاجًا على اتفاق بين شركة وول مارت الأمريكية للتجزئة، وشركة فليبكارت الهندية على الإنترنت، الذى بموجبه تقرر شراء 77% من أسهم شركة فليبكارت الهندية للتجارة الإلكترونية العملاقة مقابل 16 مليار دولار، كما قال "وول مارت" فى بيان يوم 9 مايو.

وحمل المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مناهضة لصفقة بيع أسهم الشركة الهندية لصالح نظيرتها الأمريكية، وقد أنهى هذا الإعلان شهورًا من التكهنات بأن وول مارت، أكبر متاجر التجزئة فى العالم، تستعد لتولى مسئولية فليبكارت فى صفقة تقدم ضربة لمنافسة طموحات الأمازون فى الهند.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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