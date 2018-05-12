أعلن رئيس وزراء ماليزيا الجديد يوم السبت حظر سفر رئيس وزرائها السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته، وذلك بعد أيام قليلة من خسارته في الانتخابات العامة أمام تحالف يقوده مهاتير محمد الذي تعهد بالتحقيق في قضايا فساد متورط فيها سلفه.

وأصدرت إدارة الهجرة الماليزية بيانا تعلن فيه وضع عبد الرزاق وزوجته في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وذلك بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقومون بعطلة في الخارج ابتداء من اليوم (أمس) وسيعودون الأسبوع المقبل.

وعقب صدور قرار المنع قال عبد الرزاق يوم السبت إنه وأفراد أسرته سيحترمون الحظر الذي فرضته إدارة الهجرة على سفره للخارج وسيبقى في البلاد.

وقال نجيب في تغريدة بعد إعلان إدارة الهجرة قرار الحظر "تم إبلاغي بأن إدارة الهجرة الماليزية لن تسمح لي ولأسرتي السفر للخارج، وأحترم هذا الأمر وسأبقى أنا وأسرتي في البلاد".

وخسر نجيب (64 عاما) أمام رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد في الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي.

وأدى مهاتير اليمين رئيسا للوزراء الخميس، وتعهد بالتحقيق في فضيحة كسب غير مشروع حجمها مليارات الدولارات في صندوق التنمية الحكومي الماليزي الذي أسسه نجيب، ونفى نجيب مرارا ارتكابه أي مخالفات فيما يتعلق بالصندوق.

ونقلت وكالة رويترز الجمعة الماضية عن مصادر ماليزية القول إن مهاتير سيعين مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي يزعم أنها سرقت من الصندوق.

من جانبه اختار رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وزراء للمالية والداخلية والدفاع يوم السبت.

وأسند مهاتير منصب وزير الداخلية لنائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين كما عين السياسي المعارض محمد سابو وزيرا للدفاع. كمت عين المصرفي السابق والمحاسب القانوني ليم جوان إنج في منصب وزير المالية.

واختيرت محافظة البنك المركزي السابقة زيتي أختر عزيز والملياردير روبرت كوك ضمن فريق خاص من الشخصيات البارزة التي ستقدم النصح للحكومة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية خلال المئة يوم المقبلة.