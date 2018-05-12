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رقم الخبر: 219494 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:53 الاقسام: اجتماعيات  
كيف يصوم مريض السكري في رمضان؟

كيف يصوم مريض السكري في رمضان؟

يحتاج بعض المرضى خاصة مريض السكري قبل الصيام خلال شهر رمضان، إلى استشارة الطبيب المعالج لأخذ الخطوات الصحيحة ونظام الأكل وجرعات الأدوية، وفي التقرير التالي نحدد مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها مريض السكر في حال السماح له بالصيام في رمضان، لتمر ساعات الصيام دون التأثير على صحته بشكل سلبي.

الدكتور محمد سعد حامد أستاذ الغدد الصماء والسكر، قال إنه يسمح لمريض السكر الصيام لأن تقليل معدلات الطعام جزء من العلاج، ولكن يستثنى من ذلك المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن السكر أو أمراض متزامنة معه،  مثل مرضى الذبحة، جلطات المخ، كبار السن فوق الـ 80 عام، قصور في وظائف الكلى، أو وظائف الكبد.

وأشار أستاذ الغدد الصماء والسكر، أن هناك شروطا عند صيام مريض السكر تشمل:

- تجنب  تناول عدد كبير من الطعام في وجبة.

-  تناول وجبات متعادلة في السحور وبعيدة عن النشويات والسكر. 

- الامتناع عن السكريات والحلويات والعصائر التي تحتوي على السكر، ويمكن تناولها بكميات قليلة.

- لا يزيد المريض من تناول أكثر من 3 تمرات فقط حتى لا يتسبب في ارتفاع السكر.

- عدم تناول المقليات بكميات كبيرة.

- تجنب الاطعمة التي تحتوي على دهون لأنها تزيد من امتصاص بعض الأدوية.

- تناول الزبادي والفاكهة بكميات أكبر لاحتوائها على الألياف المفيدة للجسم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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