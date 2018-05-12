قالت الدكتورة نهى رشوان استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إن تناول الماء وحده ليس من الحيل الكافية للحصول على بشرة نضرة، ولكن الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف ونسبة عالية من الماء هي أفضل الأشياء للحصول على بشرة نضرة.

وأضافت استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن الإكثار من الماء حيلة جيدة جدا ولكن لها بعض الشروط للحصول على بشرة نضرة، وهي تناول 3 ليترات من الماء يوميا، مع إضافة ماء الزهر على الماء قبل تناوله، أو قطرة من الليمون أو النعناع.

مكونات وصفة الماء بالماء الزهر:

-كوب من الماء البارد

-نقطة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير وصفة الماء بماء الزهر:

ضع قطرة من ماء الزهر على كوب الماء البارد، ثم تناولها مباشرة.

وأخيرا نصحت نهى رشوان، بضرورة تناول 3 ليترات من هذا النوع من الماء يوميا للحصول على بشرة نضرة.