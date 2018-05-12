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رقم الخبر: 219488 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:52 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
موجة «مذهلة» تدخل تاريخ الكرة الأرضية

موجة «مذهلة» تدخل تاريخ الكرة الأرضية

حطمت موجة عملاقة الرقم القياسي في الارتفاع، في المحيطات الواقعة تحت خط الاستواء، حيث بلغ ارتفاعها 23.8 متر عن سطح البحر، ورصدت على الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.

وقال توم دورانت، وهو مصور فوتوغرافي مختص بصور المحيطات: إنه أمر مذهل. هذه أكبر موجة مسجلة في مناطق تحت خط الاستواء.

وحطمت الموجة الرقم السابق الذي وصلت إليه موجة قرب جزر تزمانيا التابعة لأستراليا في 2012، التي بلغ ارتفاعها 22.03 متر عن سطح البحر.

وقال دورانت إن المحيط الجنوبي أكثر المحيطات التي تشهد أمواجا هائجة، وإنه أكثر المحيطات «نشاطا» في العالم.

أما في الجانب الشمالي لخط الاستواء، فقد استطاع راكب أمواج برازيلي يدعى رودريغو كوكسا ركوب موجة بلغ ارتفاعها 24 مترا قرب سواحل نازاري في البرتغال.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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