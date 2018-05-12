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|رقم الخبر: 219484
|تاريخ النشر: أيار 12, 2018
|الوقت: 14:33
|الاقسام: رياضة
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فيما جاءت الناشئات بالمركز الثاني
منتخب ناشئة ايران للذكور بطلاً لآسيا في الكاراتيه
* 3 ميداليات برونزية لمنتخب شباب الكاراتيه الايراني
تربع منتخب ناشة ايران للذكور بالكاراتيه على العرش الاسيوي في الدورة السابعة عشرة لبطولة آسيا لهذه الفئة العمرية بالكاراتيه.
فقد خطف المنتخب الايراني ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في هذه البطولة التي اقيمت في مدينة اوكيناوا في اليابان، فيما حصل منتخب ناشئة ايران للبنات على المركز الثاني بحصده ذهبية وبرونزية واحدة.
وفيما يلي مجموع الميداليات التي حصلت عليها الدول الخمس الاولى:
وجاء تسلسل الدول لمجموع المسابقات (الذكور والاناث) كما يلي:
1 – اليابان: 3 ذهبيات – 3 فضيات – برونزيتين.
2- ايران: 3 ذهبيات – فضية واحدة – 4 برونزيات.
3 – كازاخستان: ذهبية واحدة – فضية واحدة – 3 برونزيات.
أما ناشئة ايران الذين احرزوا الميداليات فهم:
ومن الجدير بالذكر ان 25 بلداً شارك في هذه البطولة بمجموع 385 متسابقاً.
هذا وقد حصد شباب ايران ثلاث ميداليات ملونة (برونزية) صباح يوم السبت، وهم (حديثة جمال في "الكاتا الانفرادي" – علي رضا حيدري في وزن – 55 كغم – علي رضا فرجي في وزن – 61 كغم).
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