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رقم الخبر: 219483 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:40 الاقسام: رياضة  
فاتسكه يصارح جماهير دورتموند بالحقيقة المرة

فاتسكه يصارح جماهير دورتموند بالحقيقة المرة

استبعد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، تفوق ناديه على الغريم التقليدي بايرن ميونخ في المستقبل القريب، نظرا للفارق المالي الكبير بينهما.

وقال فاتسكه، خلال تصريحات نقلها موقع "سبورت 1" الألماني: "لدينا علامة تجارية كبيرة للغاية، ولكن هذا لا يعني أننا نستطيع في المستقبل القريب تجاوز بايرن مرة أخرى".

وأضاف: "في موسم 2011-2012 حين تخطينا بايرن ميونخ للمرة الأخيرة، كانت لدينا رواتب تبلغ قيمتها 40 مليون يورو وبايرن حوالى 80 مليونا، أي ضعف المبلغ، وحاليًا أيضًا نفس النسبة حيث رواتبنا الآن 110 ملايين وبايرن 220".

وتابع: "الفارق في السابق كان 40 مليونًا والآن 110 ملايين يورو، وذلك يوضح كل شيء".

وأتم: "حتى لو نجحنا في اكتشاف 2 أو 3 لاعبين مميزين يمكن أن نعرضهم للخطر، لأن بايرن ربما يقوم بشرائهم بسرعة نظرًا لمواردهم المالية، ومع خسارتنا لليفاندوفسكي، هوميلز، وجوتزه برحيلهم لبايرن، كنا ضعفاء بشكل كبير".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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