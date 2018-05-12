واجه عضو في الحزب الحاكم باليابان اتهامات بالتحيز الجنسي بعد أن قال إنه يجب على النساء إنجاب العديد من الأطفال، وحذر اللائي فضلن البقاء عازبات من أن يصبحن عبئا على الدولة في وقت لاحق من حياتهم، حسبما أوردت صحيفة (غارديان) البريطانية.

وقال كانغي كاتو، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء شينزو آبي ، في اجتماع لحزبه إنه عندما يطلب منه إلقاء الخطب في حفلات الزفاف، فإنه يشجع العروس والعريس على إنجاب (3 أطفال على الأقل).

وذكر أنه عندما يصادف شابات يؤكدن إنهن لا ينوين الزواج ، يرد كاتو، الذي لديه 6 أطفال وثمانية أحفاد: (أقول لهن إنهن إذا لم يتزوجن فلن يستطعن إنجاب أطفال، سينتهي بهم المطاف في دار رعاية ممولة من الضرائب التي يدفعها أولئك الذين لديهم أطفال).

وجاءت تعليقات كاتو، التي نشرتها (تي بي إس نيوز) بعد أيام من نشر بيانات رسمية أظهرت أن عدد الأطفال في اليابان انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

واعتبارا من أول أبريل 2018 كان هناك 15.53 مليون طفل دون سن 15 عاما، بانخفاض قدره 170 ألفا من العام السابق ، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية.

وفي العام الماضي، ولد في اليابان حوالي 941 ألف طفل، وهو أقل عدد منذ بدء تسجيل المواليد في عام 1899.

ولا تزال نسبة المواليد في البلد منخفضة رغم تقديم حوافز مالية وغيرها لتشجيع الأزواج على تكوين أسر أكبر.

ومن بين 32 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر ، تحتل اليابان أدنى مرتبة من حيث نسبة الأطفال من إجمالي عدد السكان، بنسبة 12.3 في المئة، وفقا للكتاب السنوي الديمغرافي للأمم المتحدة.

وكاتو، 72 سنة، ليس أول سياسي ياباني يقول إن دور النساء الأساسي هو الإنجاب.

وفي عام 2007 ، وصف وزير الصحة آنذاك، هاكو ياناغيساوا ، النساء بـ (آلات إنجاب المواليد) ، وقال إنه من واجبهن العام زيادة معدل المواليد.

وفي البداية قال كاتو ، وهو نائب سابق لوزير الزراعة في وزارة الزراعة، إنه يؤكد على تصريحاته بعدما قالت نائبات بالبرلمان إنها تنطوي على تحيز جنسي.

وأصدر مكتبه في وقت لاحق بياناً سحب فيه التعليقات وقال إنه (لم يكن في نيته التقليل من احترام النساء).