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رقم الخبر: 219479 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:42 الاقسام: رياضة  
اتفاقية لمنع المشاغبين الأرجنتينيين من دخول ملاعب المونديال

اتفاقية لمنع المشاغبين الأرجنتينيين من دخول ملاعب المونديال

وقعت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريسيا بولريتس، والسفير الروسي في البلد اللاتيني فيتكور كورونيلي، اتفاقية تعاون لتجنب وجود جماعات جماهيرية عنيفة "بارا برافا" من الأرجنتين خلال المونديال الذي ينطلق في 14 يونيو/حزيران المقبل، تم التوقيع على الاتفاقية، الجمعة، في مقر وزارة الأمن بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في حضور عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأكد كورونيلي في مؤتمر صحفي "لدينا تعاون رائع مع الأرجنتين في مجال الأمن، الآن وقعنا بروتوكولا مهما للغاية حول الأمن خلال المونديال. أعتقد أننا سنتمكن من خلال هذا البروتوكول أن نتجنب أو نحد على الأقل من العنف في الملاعب".

وأضاف "في روسيا هناك دوما قلق بشأن الأمن، ليس لدي أدني شك في أنه من وجهة نظر التنظيم الأمني سيكون هذا أفضل مونديال في تاريخ كرة القدم، ولكننا نثمن كثيرا تعاون جميع البلدان التي تقدم لنا الدعم".

وأعطت بولريتش لكورونيلي بيانات نحو ثلاثة آلاف مشجع أرجنتيني ممنوعين من دخول الملاعب المحلية بسبب أحداث عنف، حتى يتم منعهم من دخول مباريات المونديال.

ومع ذلك، أبرزت أن الأولوية بالنسبة لها هي تجنب خروج هؤلاء من الأرجنتين.

وأكدت بولريتش "سيكون هناك أيضا خمسة من قوات الأمن الأرجنتينية في مركز التحكم الإستراتيجي خلال المونديال، هم يمكنهم المساعدة حول من لا يمكنه دخول الملاعب".

وتابعت "نحن بلد كرة قدم، ونريد ان أن تكون كرة القدم مساحة للسلام والطمأنينية، حاول المشجعون العنيفون تحويل كرة القدم إلى مساحة للنزاع والموت، ننصح هؤلاء بعدم السفر لأنهم لن يتمكنوا من الدخول".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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