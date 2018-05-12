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رقم الخبر: 219477 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:20 الاقسام: منوعات  
أطنان من الشوكولاتة السائلة في احد شوارع بولندا!

أطنان من الشوكولاتة السائلة في احد شوارع بولندا!

انتشر فيديو على الإنترنت يظهر سيلان أطنان من الشوكولاتة على أحد الطرق الدولية السريعة في بولندا.

وكان موقع (Najwyzszy Czaz) أول من نشر مقطع فيديو مباشرة من مكان انقلاب محتويات شاحنة تنقل 12 طنا من الشوكولاتة، على الطريق بين مدينتي وارسو وبوزنان في بولندا.

وتم استدعاء رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، وأوقفت حركة المرور بالاتجاهين وذلك لصعوبة إزالة الشوكولاتة من الشارع، والتي شكلت (نهرا) من السائل البني.

يذكر أن سائق الشاحنة نقل إلى المشفى على الفور، فيما استمرت فرق الإنقاذ بسكب الماء الدافئ على الطريق، لأنها الوسيلة الأفضل لإزالة الشوكولاتة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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