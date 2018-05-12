عاد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات إلى الصدارة في الجولة الثانية من تجارب سباق جائزة اسبانيا الكبرى الجمعة بينما احتل دانييل ريتشياردو وماكس فرستابن سائقا رد بول المركزين الثاني والثالث.

وسجل سائق مرسيدس، الذي يتصدر بطولة العالم بفارق أربع نقاط عن الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري بعد أربعة سباقات، دقيقة واحدة و18.259 ثانية باستخدام إطارات لينة على حلبة قطالونيا.

وبعد حادث تعرض له صباحا أنهى الاسترالي ريتشياردو، الذي جذبت سيارته الأنظار بسبب بعض التحديثات في نظام الانسيابية في مستهل الموسم الأوروبي، الفترة الثانية متأخرا بفارق 0.133 ثانية بينما حل فرستابن ثالثا.

واصطدم سائقا رد بول على حلبة باكو في أذربيجان قبل نحو أسبوعين ويخضعان لتدقيق كبير من جانب مسؤولي الفريق الذين ربما يتدخلون في حالة بروز مخاطر جديدة في سباق غد الأحد.

واحتل فيتل، الساعي لانتزاع مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة على التوالي يوم السبت في برشلونة، المركز الرابع بينما حل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس بالمركز الخامس، وعانى كيمي رايكونن زميل فيتل في فيراري من مشكلة في وحدة الطاقة.

وكان بوتاس سجل أسرع زمن للفة إجمالا خلال اليوم صباحا بزمن قدره دقيقة واحدة و18.148 ثانية باستخدام إطارات لينة متفوقا بفارق 0.849 ثانية على زميله وبطل العالم أربع مرات الذي توج بسباق العام الماضي منطلقا من المركز الأول.