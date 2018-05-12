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رقم الخبر: 219474 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:16 الاقسام: منوعات  
سرقة بذلة (الرجل الحديدي)

سرقة بذلة (الرجل الحديدي)

لا يمكن إنكار أن (الرجل الحديدي) وأحد أعضاء فريق (أفنجرز) بطل خارق لا يقهر، ولكنه قابل للسرقة.

تجري شرطة لوس أنجلوس الأمريكية حاليا تحقيقات بشأن سرقة بذلة (الرجل الحديدي)، والتي تم الاستعانة بها في أول أجزائه من إنتاج عام 2008.

وتم الإبلاغ عن السرقة في 8 مايو/أيار الجاري، والتي وقعت في شارع وايدنر، في حي باتشوما في لوس أنجلوس، بحسب صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية.

وتقدر قيمة بذلة (الرجل الحديدي) المسروقة بـ 325 ألف دولار أمريكي.

ويظهر (الرجل الحديدي) في الجزء الثالث والجديد من أفلام (أفنجرز)، الذي يحمل عنوان: (Avengers Infinity War)، والمعروض حالياً في السينمات حول العالم.

و(الرجل الحديدي) هو واحد من أبرز شخصيات قصص (مارفل) المصورة، وتم عرض 3 أجزاء من أفلامه، وكان آخرها في عام 2013.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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