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رقم الخبر: 219473 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
الرياضي يفرض التعادل على الهومنتمن
بدوري السلة اللبناني

الرياضي يفرض التعادل على الهومنتمن

حافظ الرياضي على آماله في المنافسة على اللقب الجمعة وجر الهومنتمن إلى التعادل (2ـ2)، في السلسلة النهائية لبطولة لبنان للسلة.

وتمكن الرياضي من الفوز على خصمه (66 ـ 56)، في المباراة الرابعة، بقاعة صائب سلام.

وأنهى الهومنتمن الربع الأول (23 - 16)، ونجح مكرم بن رمضان تحت السلة، بينما تألق إسماعيل أحد كصانع ألعاب.

واعتمد الرياضي على الدفاع الضاغط، ومراقبة مايك هاريس، وكان علي حيدر الأفضل على صعيد التهديف، لينهي الفريق الشوط الأول متأخرا بنقطتين (34 – 36).

وفقد الهومنتمن التركيز في الربع الثالث، في ظل ضغط الجمهور، بينما بدا التعب واضحا على لاعبيه، ليتقدم الرياضي (51 - 47).

وفي الربع الأخير ازدادت الإثارة، وتمكن الرياضي بفضل تسديدتي شورتر وأمير سعود، الثلاثيتين، في الوقت القاتل، من إنهاء المواجهة لمصلحته (66 – 56).

وكان أفضل مسجل في المباراة، لاعب الرياضي، علي حيدر، برصيد 19 نقطة و9 متابعات.

وأضاف شانون شورتر 17 نقطة، و9 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، وأمير سعود 13 نقطة و7 متابعات، ومايك هاريس 12 نقطة و11 متابعة.

ومن الهومنتمن، كان مكرم بن رمضان الأفضل، برصيد 16 نقطة و12 متابعة، فيما سجل سام يونج 14 نقطة و7 متابعات، وإسماعيل أحمد 10 نقاط و14 متابعة، ووالتر هودج 8 نقاط و6 تمريرات حاسمة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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