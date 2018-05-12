وأقنع آشتون هانويي زميلته في العمل لورين وود، التي تعرف عليها للمرة الأولى في عام 2012 بالزواج بعد أن تحركت سيارة إطفاء محاذية لسيارة أخرى كانا يقفان عليها أثناء مهمة عمل، ليتضح بعد مغادرتها الموقع أن العريس كتب لخطيبته بالخرطوم في مكان سيارة الإطفاء عبارة : (أتقبلين بي زوجاً لك)؟!.