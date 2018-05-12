المسلسل الذي سيحمل عنوان «الشموس الثلاث» (خورشيدهاي سه كانه) سيتناول حياة الشاعر الكبير سعدي الشيرازي والشاعر الكبير حافظ الشيرازي والشاعر الكبير خواجوي كرماني.

ويبدو ان الانتاج الجديد سيكون فخما ومن الطراز الاول حيث رصدت له ميزانية ضخمة .

يشار الى ان الشعراء الثلاثة الذي سيتمحور المسلسل حول حياتهم لهم مكانة خاصة في نفوس الايرانيين. فشمس الدين محمد حافظ الشيرازي الملقب بـ«خواجه حافظ الشيرازي» والشهير بـ«لسان الغيب» من أشهر الشعراء الإيرانيين ونجم ساطع في سماء العلم والادب في إيران. لقب بـ«حافظ» لحفظه القرآن الكريم. له أشعار بالفارسية والعربية وتُرجمت آثاره إلى كثير من اللغات العالمية.

اما سعدي الشيرازي فهو شاعر تميزت كتاباته بالقيم الأخلاقية الرفيعة، مما جعله أكثر كُتاب الفرس شعبية، فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم الإسلامي، وبلغت الغرب أيضاً، حيث صنف كأحد أبرز الشعراء القروسطيين الكلاسيكيين. عاصر محنة غزو المغول لخوارزم فاضطر إلى التطواف في الأناضول والشام ومصر والعراق ليستقر آخر الأمر في مسقط رأسه شيراز. نظم الشعر بالفارسية والعربية، ومن أشهر آثاره: «الکلستان» و«البوستان». وكان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره بعض النقاد الأدبيين أحد أبرز المؤثرين بالقصيدة العربية من ناحية ما أدخلته أشعاره من نظم موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية.

اما الشاعر کمال‌الدین ابوالعطاء محمود بن علی ‌بن محمود المعروف به «خواجوي کرماني» فيعد من ابرز الشعراء الايرانيين في العصر المغولي. اشتهر بسفره الى دول عدة كمصر والعراق وبلاد الشام لكنه اختار مدينة شيراز للسكن والاستقرار. كانت اشعاره عرفانية وملهمة حيث أثّر بشكل كبير على اشعار عملاقة الشعر امثال حافظ الشيرازي. اشهر آثاره الشعرية هي المثنويات الخمس وديوانه المؤلف من عدة قصائد وغزليات.