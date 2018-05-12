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رقم الخبر: 219470 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
كابيتالز يتقدم على لايتنينج في إقصائيات دوري هوكي الجليد

كابيتالز يتقدم على لايتنينج في إقصائيات دوري هوكي الجليد

واصل واشنطن كابيتالز تألقه في الأدوار الإقصائية وفاز 4-2 على تامبا باي لايتنينج، في بداية سلسلة الدور النهائي للقسم الشرقي لدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وتقدم كابيتالز بذلك 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وأحرز ميشيل كيمبني وأليكس أوفتشكين وجاي بيجل ولارس إيلر أهداف كابيتالز الذي يخوض نهائي القسم لأول مرة في 20 عاما، وفاز كابيتالز خمس مرات في آخر ست مباريات وتسع مرات في آخر 11 مباراة.

وستقام المباراة الثانية في السلسلة اليوم الأحد قبل الانتقال إلى واشنطن، وبدأ واشنطن المباراة بقوة وتقدم 4-صفر قبل مرور 27 دقيقة من البداية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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