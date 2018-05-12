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رقم الخبر: 219468 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان الافلام الايرانية في زيوريخ يستضيف «كوبال»

مهرجان الافلام الايرانية في زيوريخ يستضيف «كوبال»

يشارك الفيلم الايراني «كوبال» للمخرج كاظم ملايي في مهرجان الافلام الايرانية في زيوريخ بسويسرا.

فقد شارك «كوبال» في قسم المسابقة لمهرجان الافلام الايرانية الذي يعنى بالتعريف بالثقافة الايرانية وايجاد جسر بين الثقافات المختلفة بالاستفادة من اللغة الفنية وخاصة الفن السابع (السينما) وردع الصدع والفجوة الثقافية بين الايرانيين والشعب السويسري بعرض افضل الافلام في السينما الايرانية كل سنة.

وستقادم الدورة الرابعة لمهرجان الافلام الايرانية في زيوريخ من 24 الى 30 من مايو الجاري وسيعرض فيه 12 فيلما بمضامين عائلية وقصص حب.

«كوبال» اول تجربة سينمائية للمخرج كاظم ملايي وقد عًرض في الدورة الـ 35 لمهرجان فجر السينمائي الدولي ونال استحسان النقاد السينمائيين والمشاهدين عى حد سواء، وعلى الصعيد الدولي شارك الفيلم في 30 مهرجاناً سينمائيا حصل على 9 جوائز افضل فيلم منها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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