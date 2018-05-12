فقد شارك «كوبال» في قسم المسابقة لمهرجان الافلام الايرانية الذي يعنى بالتعريف بالثقافة الايرانية وايجاد جسر بين الثقافات المختلفة بالاستفادة من اللغة الفنية وخاصة الفن السابع (السينما) وردع الصدع والفجوة الثقافية بين الايرانيين والشعب السويسري بعرض افضل الافلام في السينما الايرانية كل سنة.

وستقادم الدورة الرابعة لمهرجان الافلام الايرانية في زيوريخ من 24 الى 30 من مايو الجاري وسيعرض فيه 12 فيلما بمضامين عائلية وقصص حب.

«كوبال» اول تجربة سينمائية للمخرج كاظم ملايي وقد عًرض في الدورة الـ 35 لمهرجان فجر السينمائي الدولي ونال استحسان النقاد السينمائيين والمشاهدين عى حد سواء، وعلى الصعيد الدولي شارك الفيلم في 30 مهرجاناً سينمائيا حصل على 9 جوائز افضل فيلم منها.