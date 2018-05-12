اعلن مساعد مدير الوكالة الاتحادية الروسية للسياحة الكسي كانيوشكوف بان عدد السياح الايرانيين الذين زاروا روسيا بلغ نحو مائة الف خلال العام 2017 .

وفي تصريح ادلی به للصحفيين علی هامش الاجتماع الدولي الاقتصادي بين روسيا والعالم الاسلامي والذي عقد في مدينة قازان قال كانيوشكوف، ان عدد السياح الايرانيين الذين يزرون روسيا ازداد بصورة ملحوظة، حيث بلغ العدد نحو مائة الف خلال العام 2017 .

واضاف، انه وبعد انتهاء بطولة كاس العالم 2018 في روسيا سيرتفع عدد السياح من الدول الاسلامية كايران مرة اخری.

ووفقا لهذا التقرير تأتي ايران في المرتبة الثالثة بعد كندا والهند من حيث ازدياد عدد سياحها الذين يزورون روسيا.