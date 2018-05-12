قال المقرئ الإیراني الشهیر «السید جواد سادات فاطمي» الذي یراقب منافسات مسابقة مالیزیا الدولیة للقرآن الکریم عن کثب ان المتسابق الإیراني «مختار دهقان» یستحق الفوز بالمرکز الأول لأنه کان الأکثر إلتزاماً بلائحة المسابقة.

وقال ان ممثلي کل من ایران ومالیزیا وأندونیسیا ومن بعدها بروناي وسنغافورة یستحقون الحصول علی لقب الفائز بالمرکز الأول في مسابقة مالیزیا الدولیة للقرآن الکریم ولکن المتسابق الإیراني «مختار دهقان» یستحق اللقب أکثر من غیره وذلك لإلتزامه بقواعد لائحة المسابقة.

وفي معرض تقییمه للمشارکین في مسابقة مالیزیا الدولیة قال ان بعض الدول قامت في السنوات القلیلة الماضیة بتعلیم مقرئین مميزین من هذه الدول هي ایران ومصر وأندونیسیا ومالیزیا وسوریا والمغرب وثم باکستان وأفغانستان وان ممثلي هذه الدول هم الأبرز في المسابقات الدولیة للقرآن الکریم.

وأضاف ان ممثل مالیزیا في الدورة الـ 60 من مسابقة مالیزیا الدولیة للقرآن الکریم قام بأداء جید وکان ذات مستوی رفیع أما سائر المتسابقین فهم لم یکونوا قادرین علی تقدیم عرض جید لأسباب عدة منها المرض أثر التغیرات الجویة.

وإستطرد المقرئ الإیراني الشهیر والمدرس القرآني والمرشد المرافق للمتسابق الإیراني في مسابقة مالیزیا ان المتسابق الإیراني کان قد قدم عرضا جیدا في المسابقة کما ان ممثلي مالیزیا وأندونیسیا والی حد ما بروناي وسنغافورة أیضا من الذین یستحقون الحصول علی المرکز الأول.

وفي معرض تقییمه للمتسابق المصري قال انه قدم عرضا ضعیفا بسبب تقلبه في إستخدام المقامات الموسیقیة کما أنه لم یلتزم بلائحة المسابقة التي یتم التحکیم بحسبها.

وأردف قائلاً: ان المتسابق المصرط بدأ بمقام البیات ثم تحول الی مقام آخر ثم عاد مرة أخری الی البیات وان هذا التحول جعل تلاوته تفتقد للإنسجام والترتیب.

وأکد انه بإنحیاز تام یقول ان لقب الفائز بالمرکز الأول هو حق المتسابق الإیراني مختار دهقان قائلاً: اننا قبل 3 أشهر قمنا بترجمة لائحة التقییم المالیزیة ودراستها بدقة عالیة کي یکون المتسابق الإیراني قادراً علی تطبیقها حرفیا.

هذا ويذكر أن الحفل الختامي للدورة الـ60 من مسابقة ماليزيا الدولية لحفظ القرآن وتلاوته قامت اليوم السبت 12 مايو / أيار الجاري بحضور ملك ماليزيا «السلطان محمد الخامس» وذلك في قاعة الاستقلال للاحتفالات الكبري بمركز بوترا للتجارة العالمية في كوالالمبور.