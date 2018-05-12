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للمزید
رقم الخبر: 219462
تاريخ النشر: أيار 12, 2018
الوقت: 14:05
الاقسام: منوعات
كابوس «اسرائيل»!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
كابوس
اسرائيل
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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