خيار جيد لمتسلقي الجبال

«دالخاني» قرية جميلة تقع على بعد 30 كلم من جنوب شرق مدينة «رامسر » السياحية التابعة لمحافظة مازندران شمالي ايران، وتعتبر الغابة شبه جبلية تقع على ارتفاع 800 متر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالي فهي خيار جيد لمتسلقي الجبال وعشاق الطبيعة. وتعتبر رامسر عبارة عن شريط ساحلي ضيق يبلغ طوله 120 کم و مساحة 2500 کيلومتر مربع.

تعرف بـ«رواق الجنة» لمناظرها الخلابة

وهي احدى اجمل السواحل التي تقع على بحر قزوين نظراً لقربها من الغابات الجبلية وانبساط ارضها وتسمى بـ«رواق الجنة» بسبب جمالها. ويتراوح عرض هذا الشريط بين 3 کيلومترات في منطقة رامسر ليصل الى 30 کم في مدينة تنکابن و بين 5 و 10 کيلومترات في مدينتي نوشهر وجالوس.

وتمتار منطقة «دالخاني» بطقس معتدل وفريد وطبيعة عذراء وتعتبر احدى المناطق السياحية الخلابة وهناك غابات مكثفة على الطرق المؤدية للمنطقة تجذب السياح وعشاق الطبيعة وتسحر العيون.