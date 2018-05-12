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رقم الخبر: 219460 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 14:43 الاقسام: عربيات  
مقتل وإصابة 3 مجندين في هجوم مسلح بعدن

مقتل وإصابة 3 مجندين في هجوم مسلح بعدن

قتل مجند وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم السبت، إثر كمين نفذه مسلحون على دورية وسط مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من العدوان بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة تابعة لشرطة المنصورة، أسفر عن مقتل مجند وإصابة 2 أخرين من أفراد الدورية.

وبحسب المصادر فقد لاحقت قوة امنية المسلحين قبل ان تتعرض لكمين بالقرب من حي عبد القوي.

وتشهد المحافظات الجنوبية عموما ومدينة عدن على وجه الخصوص حالة فوضى وانفلات أمني في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال وانتشار الجماعات التكفيرية وتوسع نشاطاتها.

 

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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