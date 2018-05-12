مقتل وإصابة 3 مجندين في هجوم مسلح بعدن قتل مجند وأصيب اثنان آخران، صباح اليوم السبت، إثر كمين نفذه مسلحون على دورية وسط مديرية المنصورة بمحافظة عدن جنوبي البلاد.