افاد مصدر امني في محافظة كركوك، السبت، بأن تسعة عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري سقطوا بين قتيل وجريح بهجوم لتنظيم «داعش» جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن «مسلحي تنظيم داعش الارهابي هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد التي تبعد ٣٥ كم جنوب غربي كركوك، ما اسفر عن مقتل اربعة من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري واصابة اثين اخرين».