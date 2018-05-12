  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219457 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 13:37 الاقسام: عربيات  
اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية

اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية

اعلن المدير العام لدائرة الطرق والنقل والمواصلات في محافظة ايلام/غرب ايران/ نورالله دلخواه عن اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية في هذا البلد لغاية الساعة الثانية من فجر يوم غد الاحد.
وقال دلخواه، في تصريح ادلى به لمراسل فارس في ايلام اليوم السبت، ان هذا المنفذ الحدودي قد اغلق اعتبارا من صباح اليوم (السبت).
 
واضاف، ان اغلاق هذا المنفذ الحدودي يأتي من الجانب العراقي وبالتنسيق مع المسؤولين الايرانيين.
 
ولفت الى ان العراق اغلق جميع منافذه الحدودية البرية بالنظر الى بدء العملية الانتخابية في هذا البلد.
 
واوضح، ان اي نشاطات تجارية او تنقل للمسافرين مع هذا البلد قد تم تعليقها لغاية الساعة الثانية من فجر يوم غد الاحد.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0604 sec