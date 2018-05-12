اعلن المدير العام لدائرة الطرق والنقل والمواصلات في محافظة ايلام/غرب ايران/ نورالله دلخواه عن اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية في هذا البلد لغاية الساعة الثانية من فجر يوم غد الاحد.

وقال دلخواه، في تصريح ادلى به لمراسل فارس في ايلام اليوم السبت، ان هذا المنفذ الحدودي قد اغلق اعتبارا من صباح اليوم (السبت).

واضاف، ان اغلاق هذا المنفذ الحدودي يأتي من الجانب العراقي وبالتنسيق مع المسؤولين الايرانيين.

ولفت الى ان العراق اغلق جميع منافذه الحدودية البرية بالنظر الى بدء العملية الانتخابية في هذا البلد.

واوضح، ان اي نشاطات تجارية او تنقل للمسافرين مع هذا البلد قد تم تعليقها لغاية الساعة الثانية من فجر يوم غد الاحد.