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|رقم الخبر: 219457
|تاريخ النشر: أيار 12, 2018
|الوقت: 13:37
|الاقسام: عربيات
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اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية
اعلن المدير العام لدائرة الطرق والنقل والمواصلات في محافظة ايلام/غرب ايران/ نورالله دلخواه عن اغلاق منفذ مهران الحدودي مع العراق بسبب الانتخابات البرلمانية في هذا البلد لغاية الساعة الثانية من فجر يوم غد الاحد.
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