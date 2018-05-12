وافاد مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف اكد في هذا الاتصال الهاتفي ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لحصول الشعب الايراني على المنافع المترتبة على الاتفاق النووي.

كما تباحث الجانبان حول التخطيط لإجتماع الثلاثاء في بروكسل بين ظريف ونظرائه من الدول الأوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا اضافة الى موغريني.

ويبدأ وزير الخارجية الايراني مساء السبت جولة يزور خلالها بكين وموسكو للتباحث مع المسؤولين الصينيين والروس يومي الأحد والاثنين ومن ثم يتوجه الى بروكسل للإجتماع يوم الثلاثاء بوزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا ومنسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.