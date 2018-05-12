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رقم الخبر: 219455 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 13:24 الاقسام: محليات  
محادثات هاتفية بين ظريف وموغريني حول الاتفاق النووي

محادثات هاتفية بين ظريف وموغريني حول الاتفاق النووي

أجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومنسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني محادثات هاتفية حول ضرورة استمرار الاتفاق النووي.

وافاد مركز الدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف اكد في هذا الاتصال الهاتفي ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لحصول الشعب الايراني على المنافع المترتبة على الاتفاق النووي.

كما تباحث الجانبان حول التخطيط لإجتماع الثلاثاء في بروكسل بين ظريف ونظرائه من الدول الأوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا اضافة الى موغريني.

ويبدأ وزير الخارجية الايراني مساء السبت جولة يزور خلالها بكين وموسكو للتباحث مع المسؤولين الصينيين والروس يومي الأحد والاثنين ومن ثم يتوجه الى بروكسل للإجتماع يوم الثلاثاء بوزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا ومنسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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