جاء ذلك في تصريح لسماحة القائد خلال استقباله اليوم السبت المشاركين في المؤتمر الدولي حول دور المسلمين الشيعة في ظهور ونشر العلوم الإسلامية.

وخلال اللقاء اعتبر قائد الثورة "الوحدة والتلاحم" وكذلك "التحرك الجاد للتقدم في جميع العلوم" بأنهما الحاجة الأهم للعالم الإسلامي اليوم وقال، ان الصحوة ظهرت في العالم الإسلامي ورغم محاولات الغربيين لإنكار هذا الأمر، فإن هذه الصحوة تشكل الأرضية للمزيد من التوجه للإسلام والأمل بمستقبل افضل.

واشاد آية الله الخامنئي بالمعنيين والمؤسسين لهذا الملتقى خاصة آية الله مكارم شيرازي واضاف، ان اي تحرك اليوم يفضي للمزيد من تعرف الفئات والفرق الإسلامية على بعضها بعضا يعتبر حسنة، وان هذا المؤتمر يعد من امثلة التحرك في مسار وحدة الأمة الاسلامية.

واشار سماحته الى محاولات الأعداء القديمة لإثارة النزاعات بين المسلمين واضاف، ان اي عمل في هذه الظروف يؤدي الى تعرف المسلمين على نقاط القوة لبعضهم البعض ويوفر الأرضية لانسجامهم، من شأنه ان يدعم وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية.

واشار الى دور الشيعة على مدى التاريخ للرقي بالعلوم الإسلامية والطبيعية وقال، ان هذه المؤلفات والخدمات القيمة ينبغي التعريف بها للأمة الإسلامية لأنها تعد مبعث فخر ومن شأنها ان تؤدي للتلاحم.

واكد قائد الثورة الإسلامية ضرورة الحذر الجاد للحيلولة دون ايجاد اي شكوك وعتاب بين الفرق الإسلامية واضاف، ان احدى القضايا المهمة جدا واللازمة اليوم للعالم الإسلامي هو التقدم العلمي والتحرك الجاد في هذا المجال.