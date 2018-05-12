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|رقم الخبر: 219453
|تاريخ النشر: أيار 12, 2018
|الوقت: 13:18
|الاقسام: محليات
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قائد الثورة الإسلامية: الوحدة والتقدم العلمي حاجة أساسية للعالم الاسلامي اليوم
اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الوحدة والتقدم العلمي بأنهما الحاجة الأهم للعالم الإسلامي اليوم.
واعتبر آية الله الخامنئي السبب الأساس لخضوع العالم الإسلام للهيمنة هو التخلف العلمي واضاف، ان عالم الغرب وبعد قرون طويلة من التخلف العلمي تمكن من خلال الإستفادة من الانجازات العلمية في العالم الإسلامي من زيادة ثرواته وقدراته العلمية والعسكرية والسياسية والاعلامية وان يوصل اوضاع العالم الإسلامي عبر الاستعمار الى الظروف الراهنة التي تعيشها اليوم.
واشار الى غطرسة القوى الغربية تجاه الدول الإسلامية وخنوع الكثير من حكام هذه الدول لتلك القوى مضيفا، ان هذه الظروف يجب ان تتغير بواسطة التقدم العلمي للدول الإسلامية وبامكان العالم الإسلامي ان يتبوأ قمة الحضارة البشرية مرة اخرى.
واعتبر قائد الثورة التحرك في مسار التقدم العلمي مسؤولية الدول الإسلامية والنخب فيها واضاف، انه على نخب العالم الإسلامي ايجاد حركة فكرية عظيمة ومطلبا عموميا للتقدم العلمي والوصول الى ذروة العلم والمعرفة.
واعتبر آية الله الخامنئي حركة الجمهورية الإسلامية الايرانية في مسار التقدم العلمي انموذجا ناجحا واضاف، انه بناء على تقارير المراكز العلمية العالمية فان سرعة الحركة العلمية الايرانية بلغت خلال الاعوام الاخيرة 13 ضعف المعدل العالمي.
واكد سماحته، باننا سنواصل هذا المسار للوصول الى حدود العلم والمعرفة، مردفا القول، ان ايران وخلافا للغربيين على استعداد لنقل منجزاتها وتقدمها العلمي الى الدول الإسلامية الاخرى.
واعتبر التقدم في العلوم الإسلامية والعلوم الطبيعية امرا ضروريا واضاف، ان احد المجالات التي بامكان الإسلام ان يكون له فيها "كلام جديد" هي القضايا الفقهية التي ينبغي انجاز المزيد من العمل الاكثر جدية فيها.
وأكد آية الله الخامنئي ضرورة زيادة سرعة الحركة العلمية في مجال الفلسفة والعلوم العقلية واضاف، ان الغربيين مدوا فلسفتهم الى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية وعلينا نحن ايضا ان نفعل هذا الامر لان الفلسفة الإسلامية اقوى واكثر تجذرا ورسوخا من الفلسفة الغربية.
واشار الى اتساع نطاق الصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي وزيادة التوجه نحو الإسلام في العالم واضاف، ان للشباب اليوم الكثير من التساؤلات في العالم حيث يريدون الحصول على اجابات لها في اطار الإسلام، لذا يجب الاسراع بالحركة العلمية في العالم الإسلامي وان تصل الامة الإسلامية الى ذروة اقتدارها العلمي والحضاري مرة اخرى حتى لا يتمكن اعداء الإسلام والاميركيون من ان يصدروا الاوامر لرؤساء الدول الإسلامية وان يقولوا لهم ما ينبغي وما لا ينبغي ان يفعلوه.
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