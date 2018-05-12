كشف مصدر عسكري امريكي في واشنطن، اليوم السبت، ان الاعتقالات الاخيرة لعدد من قادة "داعش" "تقربنا من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي".

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "الاعتقالات الأخيرة لعدد من قاعدة تنظيم داعش، وواحد منهم معاون بارز لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، تقربنا من الاخير".

واضاف "الآن، وقد انتهى الجزء الكبير من هزيمة داعش، لا بد من الوصول إلى قادة التنظيم".

وقارن المصدر بين البحث عن البغدادي والبحث عن ديكتاتور العراق السابق صدام حسين، الذي هرب بعد غزو العراق وسقوط نظامه في بداية عام 2003، وعثر عليه في نهاية العام، بعد 9 شهور من هروبه.

وأعلن مركز الاعلام الأمني، امس الجمعة، عن اعتقال خمسة قياديين مهمين في تنظيم "داعش" الارهابي وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الاراضي السورية، لافتا الى أن تلك القيادات شاركت في "الاعتداء" على مدن الانبار والموصل.