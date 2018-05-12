  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219452 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 13:11 الاقسام: عربيات  
واشنطن: اقتربنا من البغدادي

واشنطن: اقتربنا من البغدادي

كشف مصدر عسكري امريكي في واشنطن، اليوم السبت، ان الاعتقالات الاخيرة لعدد من قادة "داعش" "تقربنا من زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي".
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "الاعتقالات الأخيرة لعدد من قاعدة تنظيم داعش، وواحد منهم معاون بارز لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، تقربنا من الاخير".
واضاف "الآن، وقد انتهى الجزء الكبير من هزيمة داعش، لا بد من الوصول إلى قادة التنظيم".
وقارن المصدر بين البحث عن البغدادي والبحث عن ديكتاتور العراق السابق صدام حسين، الذي هرب بعد غزو العراق وسقوط نظامه في بداية عام 2003، وعثر عليه في نهاية العام، بعد 9 شهور من هروبه.
وأعلن مركز الاعلام الأمني، امس الجمعة، عن اعتقال خمسة قياديين مهمين في تنظيم "داعش" الارهابي وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الاراضي السورية، لافتا الى أن تلك القيادات شاركت في "الاعتداء" على مدن الانبار والموصل.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3030 sec