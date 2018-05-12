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رقم الخبر: 219451 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 13:09 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

وصل وزير الدفاع الأفغاني الفريق أول طارق شاه بهرامي، صباح اليوم السبت الى طهران تلبية لدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وسيلتقي وزير الدفاع الافغاني خلال فترة اقامته في طهران، نظيره الايراني علي حاتمي كما سيجري محادثات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية تتناول تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية والتعاون الإقليمي والدولي.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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