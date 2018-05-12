وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران وصل وزير الدفاع الأفغاني الفريق أول طارق شاه بهرامي، صباح اليوم السبت الى طهران تلبية لدعوة من وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.