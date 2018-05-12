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رقم الخبر: 219450 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 13:10 الاقسام: الوسائط المتعددة  
بالصور.. اختتامية معرض طهران الدولي للكتاب

بالصور.. اختتامية معرض طهران الدولي للكتاب

لقد قام معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الحادي والثلاثين في مصلى الامام الخميني (رض) تحت شعار «لا لعدم قراءة الكتاب» وبحضور النخب الثقافية الايرانية والدولية.

واتستمر أعماله حتى اليوم بمدة  عشرة ايام  في مساحة تصل إلی 130 ألف متر مربع بمشاركة ألفين و50 ناشرا داخليا و132 خارجيا من المانيا والصين وايطاليا وعمان والمجر والنمسا وروسيا والعراق وتونس وسوریا ولبنان و...

 

 

معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
معرض طهران الدولي للكتابمعرض طهران الدولي للكتاب
 
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مصدر الخبر: الوفاق
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