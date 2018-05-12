لقد قام معرض طهران الدولي للكتاب بدورته الحادي والثلاثين في مصلى الامام الخميني (رض) تحت شعار «لا لعدم قراءة الكتاب» وبحضور النخب الثقافية الايرانية والدولية.

واتستمر أعماله حتى اليوم بمدة عشرة ايام في مساحة تصل إلی 130 ألف متر مربع بمشاركة ألفين و50 ناشرا داخليا و132 خارجيا من المانيا والصين وايطاليا وعمان والمجر والنمسا وروسيا والعراق وتونس وسوریا ولبنان و...