خرجت 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من التكفيريين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سوريا تمهيدا لإعلان هذه المنطقة خالية من الإرهاب.

وأفاد وكالة سانا بأنه «بعد اكتمال تجهيز الحافلات وتسييرها باتجاه نقطة تجمعها عند جسر الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم تم، مساء أمس الجمعة، إخراج 71 حافلة وعلى متنها المئات من التكفيريين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وسلكت وجهتها نحو شمال سورية».

وأشارت الوكالة إلى أن «إخراج الحافلات تم بعد إجراءات تفتيش صارمة تم خلالها التدقيق في اللوائح الاسمية لمنع التكفيريين من إخراج أي شخص من الأهالي تحت الضغط والتهديد».

ودخلت صباح أمس عشرات الحافلات من اتجاه حمص على طريق تلبيسة-الرستن لأول مرة بعد أن تمت إعادة تأهيله حيث تنتظر هذه الحافلات داخل مدينة الرستن لإتمام تجهيزها وإخراجها إلى نقطة تجميعها قرب جسر المدينة.

وقامت المجموعات التكفيرية بتفجير مقراتها الرئيسية داخل مدينة الرستن حيث سمعت أصوات انفجارات وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد في سماء المدينة وذلك بغية إخفاء ارتباطاتها وعلاقاتها مع القوى الخارجية المعادية للسوريين.

وسلم التكفيريون منذ بدء تنفيذ الاتفاق كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من بينها 6 دبابات و3 عربات «ب م ب» وعربتا شيلكا وسيارة مزودة براجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش متوسط ومدافع متنوعة وقذائف دبابات والغام يدوية وذخائر متنوعة.

وتم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين إخراج دفعتين من التكفيريين عبر 120 حافلة نقلتهم إلى شمال سورية قبل أن يتوقف إخراج التكفيريين خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب خلافات بينهم.