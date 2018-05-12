فاجأ رئيس تيار الحكمة السید عمار الحكيم، الجمهور العراقي، بظاهرة جديدة حين الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأفاد مراسل قناة العالم ان السيد الحكيم دخل مركز الاقتراع، مصطحباً ثلاثة أطفال.

واعتبر مراسل العالم ان هذه البادرة من الحكيم تعتبر تعليماً لأطفاله بالديموقراطية وتأكيداً للجمهور العراقي بأن الانتخابات، هي عملية من أجل صيانة المستقبل والأجيال القادمة.

وأدلی السيد عمار الحكيم بصوته صباح اليوم في مركز اقتراع فندق الرشيد والذي يختص بكبار الشخصيات السياسية.