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رقم الخبر: 219442 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 12:03 الاقسام: عربيات  
شاهد.. عمار الحكيم يفاجيء الجمهور حين الإدلاء بصوته

شاهد.. عمار الحكيم يفاجيء الجمهور حين الإدلاء بصوته

فاجأ رئيس تيار الحكمة السید عمار الحكيم، الجمهور العراقي، بظاهرة جديدة حين الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وأفاد مراسل قناة العالم ان السيد الحكيم دخل مركز الاقتراع، مصطحباً ثلاثة أطفال.

واعتبر مراسل العالم ان هذه البادرة من الحكيم تعتبر تعليماً لأطفاله بالديموقراطية وتأكيداً للجمهور العراقي بأن الانتخابات، هي عملية من أجل صيانة المستقبل والأجيال القادمة.

وأدلی السيد عمار الحكيم بصوته صباح اليوم في مركز اقتراع فندق الرشيد والذي يختص بكبار الشخصيات السياسية.

 

عمار الحكيم يدلي بصوته
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