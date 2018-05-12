انطلق يوم الجمعة قطار شحن يحمل بذور ازهار عباد الشمس من منغوليا الصينية بإتجاه طهران وسيصل اليها بعد 15 يوما كما جاء على لسان المعنيين في الصين.

ان بدء حركة القطار يعني ان الصين وعلى الرغم من التحولات الأخيرة بشأن الاتفاق النووي وانسحاب امريكا منه عازمة على تطوير علاقاتها التجارية مع ايران.

والقطار الصيني يحمل 1150 طنا من بذور ازهار عباد الشمس وبدأ حركته من محطه «بايانور» في منغوليا الصينية ومن المقرر ان يصل الی طهران بعد اسبوعين ويعتبر هذا الخط احدث طريق لنقل البضائع الی ايران.

وبرغم الضغوط الامريكية الا ان عزم الصين ارسال القطار بإتجاه ايران يعني ان الاستراتيجية الصينية لا تتناغم مع واشنطن مطلقا.

وكان «كينغ شوانغ» الناطق بإسم الخارجية الصينية قد اعلن يوم الجمعة ان اية تحولات لايمكن ان تؤثر علی علاقاتنا الطبيعية مع ايران معتبرا علاقات التعاون بين الصين وايران في المجال الاقتصادي والتجاري شفافة ولا تتناقض مع المعاهدات الدولية لذا فأنها ستستمر ولا يمكن لأية دولة وبدليل قضاياها الداخلية الضغط علی دولة اخری واملاء مطالبها .

وتشير التقارير الی ان الصادرات الايرانية الی الصين هي الاكثر من ضمن الدول التي تم التصدير اليها حيث ازادت في العام 2017 بنسبة 25% مقارنة مع العام الذي سبقه.