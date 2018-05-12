اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن سوريا تمكنت من تحقيق "توازن في الرعب" مع "إسرائيل" ووجهت "ردا تحذيريا قاسيا" لها من خلال قصف مواقع عسكرية في الجولان المحتل في 10 مايو.

ولم يستبعد بري أن يستهدف الجيش السوري أهدافا تحتلها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية، في حال تكرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي تعليقه على احتمال نشوب حرب مباشرة بين "إسرائيل" وسوريا، قال بري: إنه ليس من مصلحة "إسرائيل"، نظرا إلى مساحتها الجغرافية الضيقة، شن حرب طويلة الأمد أو معارك حقيقية. لذا اختارت تل أبيب تكتيك ضرب مناطق حساسة في سوريا والرجوع.

كما أشار السياسي اللبناني وزعيم حركة "أمل" المتحالفة مع "حزب الله" إلى أن حربا كهذه ستضر بمصالح أمريكا في سوريا، مضيفا أن عواقب تلك الحرب إن حصلت يصعب التنبؤ بها حتى من قبل الأمريكيين الموجودين في سوريا.