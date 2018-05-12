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رقم الخبر: 219439 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 11:20 الاقسام: عربيات  
العدو الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

العدو الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين فلسطينيين على الأقل، في حملة دهم وتفتيش نفّذتها بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن.

وأفاد مراسل "قدس برس"، بأن قوة من جيش العدو اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت أسيرا محررا بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي مدينة جنين (شمالا)، اعتقل العدو الصهيوني شابا، بعد دهم منزله في بلدة سيلة الظهر جنوبي المدينة، فيما اقتحم جنود العدو مخيم نور شمس شرقي طولكرم (شمالا)، وسط مواجهات مع الأهالي.

وفي مدينة الخليل (جنوبا)، اعتقل العدو شقيقَين، بعد دهم منزل عائلتهما والعبث في محتوياتها.

أما في مدينة القدس المحتلة، فقد اعتقل الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عقب اقتحامه بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

 

 
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مصدر الخبر: المسيرة نت
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