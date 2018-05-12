وجه نادي باريس سان جيرمان رسالة غير مباشرة إلى ريال مدريد مفادها أن النجم البرازيلي نيمار دا سيفا مهاجم الفريق الفرنسي ليس للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة ريال مدريد في ضم نيمار خلال الصيف المقبل، بعد موسم واحد من انضمامه إلى سان جيرمان قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

ونشر باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنيمار بقميص الفريق الجديد في موسم 2018-2019، في إشارة إلى عدم رحيله عن الفريق الفرنسي بالصيف المقبل.