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رقم الخبر: 219437 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 11:18 الاقسام: رياضة  
سان جيرمان يتحدى ريال مدريد بشأن نيمار

سان جيرمان يتحدى ريال مدريد بشأن نيمار

وجه نادي باريس سان جيرمان رسالة غير مباشرة إلى ريال مدريد مفادها أن النجم البرازيلي نيمار دا سيفا مهاجم الفريق الفرنسي ليس للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة ريال مدريد في ضم نيمار خلال الصيف المقبل، بعد موسم واحد من انضمامه إلى سان جيرمان قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

ونشر باريس سان جيرمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لنيمار بقميص الفريق الجديد في موسم 2018-2019، في إشارة إلى عدم رحيله عن الفريق الفرنسي بالصيف المقبل.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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