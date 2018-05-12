رفضت روسيا إصدارة تأشيرة دخول للصحفي الرياضي الألماني الشهير هايو سيبيلت، لحضور كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.

ويعمل سيبيلت لدى شبكة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية، وقد ذاع صيته بشكل كبير من خلال عمله الصحفي في فضيحة المنشطات.

وذكرت الشبكة في بيان صحفي أنها علمت بأن سيبيلت مدرج ضمن "قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم"، وبالتالي قد يمنع من دخول روسيا، مشيرة إلى أنها لم تحصل على مزيد من التفاصيل.

وذكرت الشبكة في بيانها: "نعتبر هذا حدثا فريدا من نوعه في تاريخ الصحافة الرياضية لدينا، ونراه بمثابة مثال غير مسبوق لهجوم يستهدف تغطية فعاليات كبرى مثل كأس العالم."

وشددت الشبكة على أن منح ممثلي وسائل الإعلام تصاريح الدخول في الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم والأولمبياد أمر طبيعي بل ويعد من الشروط المسبقة لاستضافة الحدث.