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رقم الخبر: 219434 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 11:19 الاقسام: عربيات  
تّيار الوفاء: عمالة النظام الخليفي للكيان الصّهيوني تتجاوز كل حدود التحفُّظ

تّيار الوفاء: عمالة النظام الخليفي للكيان الصّهيوني تتجاوز كل حدود التحفُّظ

اسّتنكر تيار الوفاء الإسلامي البحريني تصريحات وزير خارجية النظام الخليفي بشأن القضايا العربية والإسلامية واصفاً أيّاها بالعهر السّياسي والعمالة للكيان الصّهيوني.

وأفاد موقع منامة بوست ان التّيار قال في بيانه الصادر أمس الجمعة أن النظام الخليفي تنبري مرة أخرى وبشكل رسمي وعبر وسائل إعلامها ليكشف انسّلاخه الكامل عن قضايا الأمة وهموم الشعب، فبعد أن وصّف وزير خارجيته قضية فلسطين بالثانوية ولاتستدعي الاختلاف مع أمريكا والتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني هاهو الوزير يدافع عن ماسمّاها دولة إسرائيل وأيدها في عدوانها الأخير على أرض سوريا.

وأضّاف أن كمية العهر السياسي والعمالة للكيان الصهيوني المنطلقة من مواقف وتصريحات النظام الخليفي ورموزه تجاوزت كل حدود التحفُّظ أو المواربة بل أصبحت في الموقع المتقدم على جميع الدول العميلة للصهاينة في المنطقة، وبشكل مستفز وعدائي لشعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وأشّار التيار إلى أن مواقف وسّياسة النظام الحاكم في العمالة للكيان الصّهيوني كشفت عمق الأزمة التي يعيشها مع الشعب والأمة، وأظهرت معدن العصابة التي تحكم البحرين، ولا تنتمي لهذا الوطن والشعب وثقافته وهمومه، كما تّؤكد شرعية الثورة على هذا النظام.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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