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رقم الخبر: 219417 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 09:33 الاقسام: عربيات  
المالكي: هناك محاولات للتزوير من خلال الضغط على الناخبين وادعو المفوضية للتدخل

المالكي: هناك محاولات للتزوير من خلال الضغط على الناخبين وادعو المفوضية للتدخل

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على وجود "نوايا حقيقية" للتلاعب بالانتخابات، فيما دعا المفوضية الى متابعة هذا الامر.

وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها، السومرية نيوز، إن "الانتخابات من شأنها ان تنقل العراق الى مرحلة جديدة، لاسيما وانها واجب شرعي واخلاقي"، مشددا على "الالتزام بوثيقة الشرف التي طرحتها الامم المتحدة".

واضاف المالكي، ان "هناك محاولات للتزوير من خلال الضغط على الناخبين"، داعيا المفوضية الى "التدخل بالموضوع وايقاف مثل هذه الحالات".

واكد المالكي على "وجود نوايا حقيقية للتلاعب بالانتخابات"، داعيا المفوضية الى "متابعة هذا الموضوع، لانه امر خطير قد يغير مسار العملية السياسية".

وانطلقت صباح اليوم السبت (12 ايار 2018) الانتخابات التشريعية في بغداد وعموم المحافظات من اجل اختيار برلمان وحكومة جديدتين للبلاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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