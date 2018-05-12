دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، مفوضية الانتخابات إلى أن تكون "حيادية"، فيما أشار إلى أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الجبوري في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها السومرية نيوز، بعد الإدلاء بصوته في فندق الرشيد ببغداد، "ندعو مفوضية الانتخابات إلى أن تكون حيادية"، مضيفاً أن "المفوضية بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية وما تبقى خلال اليوم يحتاج منها أن تكون حريصة على استقبال الناخبين من دون أية مشاكل".

وتابع الجبوري، أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد مشترك، وهناك مسألة مهمة أن عملية الانتخابات تمهد لمرحلة أخرى ذات أهمية اسمها التفاهمات التي يجب أن تكون بين الأطراف السياسية"، معتبراً أنه "من المهم الإسراع في تشكيل الحكومة (المقبلة) حتى ننطلق إلى المرحلة الجديدة".

وبدأت، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018.