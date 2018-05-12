  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219409 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 08:48 الاقسام: عربيات  
بدء عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي

بدء عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي

بدأت، صباح اليوم السبت، في بغداد وجميع المحافظات العراقية عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت لاستقبال الناخبين، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت في الاقتراع العام اكثر من 24 مليون مواطن، بحسب ما اكدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبدأت الكيانات السياسية منذ الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة (11 ايار الحالي)، مرحلة الصمت الإعلامي تمهيداً لإجراء انتخاب مجلس النواب اليوم السبت (12 ايار الحالي)، في أول انتخابات يشهدها العراق بعد تحرير العراق من سيطرة تنظيم 'داعش'.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1670 sec