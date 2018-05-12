بدأت، صباح اليوم السبت، في بغداد وجميع المحافظات العراقية عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2018.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت لاستقبال الناخبين، حيث يبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت في الاقتراع العام اكثر من 24 مليون مواطن، بحسب ما اكدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبدأت الكيانات السياسية منذ الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة (11 ايار الحالي)، مرحلة الصمت الإعلامي تمهيداً لإجراء انتخاب مجلس النواب اليوم السبت (12 ايار الحالي)، في أول انتخابات يشهدها العراق بعد تحرير العراق من سيطرة تنظيم 'داعش'.