أكد نشطاء سوريون بأن السلطات التركية تمكنت من إلقاء القبض على أشخاص يتبعون لفصيل "فيلق الرحمن" أثناء محاولتهم بيع مخطوطات يهودية مملوكة لكنيس يهودي ضمن الحي الدمشقي. وأشار النشطاء إلى أن الآثار تعود لكنيس "إيلياهو هنافي" ( إيليا النبي - إلياس) في حي جوبر الدمشقي، الذي يعتبر أقدم كنيس لليهود في العالم.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد ألقت قوات الأمن التركية القبض على أربعة سوريين وتركي في ولاية "بله جيك" شمال غربي تركيا، وبحوزتهم نسختين قديمتين من التوراة تعودان لما قبل الميلاد، منقوشتين على جلد غزال ومطرزتين بالذهب وأحجار الزمرد والياقوت.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المقبوض عليهم، كانوا يحاولون بيع ممتلكات الكنيس بـ8 ملايين ليرة تركية (قرابة مليوني دولار).

فيلق الرحمن أخرج مخطوطات وأثار أقدم كنيس يهودي بالعالم، في حي جوبر الدمشقي المعروف بإسم "إيلياهو هنافي" (إيليا النبي - إلياس) إلى الشمال السوري ليباع في تركيا !!

وذكر نشطاء من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الشمال السوري شهد توترا بين المجلس المحلي لحي جوبر قبل عملية إخراج قيادات "فيلق الرحمن" من أحياء دمشق.

وأوضح، النشطاء، أن "المجلس المحلي لحي جوبر، استأمن فيلق الرحمن على آثار ومخطوطات يهودية، كانت موجودة في الكنيس اليهودي ضمن الحي الدمشقي، الواقع في القسم الشرقي من العاصمة، وأثناء خروجهم في أواخر مارس الفائت، ومطلع أبريل الفائت من العام الجاري 2018، عمد فيلق الرحمن لنقل الآثار والمخطوطات معه إلى وجهته في الشمال السوري، وعند مطالبة المجلس بعد الوصول إلى الشمال السوري، لقيادة الفيلق بتسليمها الأمانات"، أنكر الأخير وجودها لديه، الأمر الذي خلق توترا كبيرا بين الطرفين.

وكانت وكالة "رويترز"، نقلت في 2013، عن مدير الآثار والمتاحف السورية قوله إن السرقة والقصف ألحقا أضرارا بمعبد يهودي عمره 2000 عام في دمشق يعد واحدا من أقدم المعابد في العالم.

ونقل مدير الآثار السوري عن مسؤولي الطائفة اليهودية المحليين، قولهم إن "حرمة المكان قد انتهكت وحدثت أعمال نهب فيه".