أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، امس الجمعة، بأن مسؤول عمليات التفتيش في الوكالة تيرو فارخورانتا، استقال فجأة، دون أن تذكر سبب ودوافع الاستقالة.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية لـ"رويترز": "استقال السيد تيرو فارخورانتا على أن يسري ذلك من 11 مايو 2018.. سوف يستمر تنفيذ أنشطة الضمانات بطريقة احترافية للغاية".

وحول سبب الإستقالة رد المتحدث قائلا: "لا تستطيع الوكالة التعليق على أمور شخصية سرية"، مضيفا أن المدير العام للوكالة يعتزم تعيين خليفة دائم لفارخورانتا في أقرب وقت ممكن.

وجاءت استقالة فارخورانتا بعد 3 أيام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران وسط مخاوف من أن طهران هي الأخرى ستعلن عدم التزامها بشروط الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة بالإضافة لبقية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.

وفارخورانتا وهو فنلندي، كان يشغل نائب مدير الوكالة ورئيس إدارة الضمانات التابعة لها، والمسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، منذ أكتوبر 2013.