  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219407 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 08:51 الاقسام: عربيات  
استقالة مفاجئة لمسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقالة مفاجئة لمسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، امس الجمعة، بأن مسؤول عمليات التفتيش في الوكالة تيرو فارخورانتا، استقال فجأة، دون أن تذكر سبب ودوافع الاستقالة.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية لـ"رويترز": "استقال السيد تيرو فارخورانتا على أن يسري ذلك من 11 مايو 2018.. سوف يستمر تنفيذ أنشطة الضمانات بطريقة احترافية للغاية".

وحول سبب الإستقالة رد المتحدث قائلا: "لا تستطيع الوكالة التعليق على أمور شخصية سرية"، مضيفا أن المدير العام للوكالة يعتزم تعيين خليفة دائم لفارخورانتا في أقرب وقت ممكن.

وجاءت استقالة فارخورانتا بعد 3 أيام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران وسط مخاوف من أن طهران هي الأخرى ستعلن عدم التزامها بشروط الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتحدة بالإضافة لبقية الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.

وفارخورانتا وهو فنلندي، كان يشغل نائب مدير الوكالة ورئيس إدارة الضمانات التابعة لها، والمسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، منذ أكتوبر 2013.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/3079 sec