ألحق انفجار أضرارا بسفينة تركية تحمل شحنة من القمح إلى ميناء الصليف اليمني، وسط روايات مختلفة حول سبب الانفجار.

وقال متحدث باسم تحالف العدوان السعودي على اليمن: إن سفينة تابعة للتحالف تلقت بلاغا من ربان السفينة التركية التي تحمل اسم "إنجي إنيبولو"، يبلغ عن ظهور فتحة في وسط السفينة على الجانب الأيسر.

وأضاف البيان أن قوات التحالف عاينت السفينة ووجدت انفجارا داخلها وخارجها، ألحق أضرارا بها. وقال الربان إنه لا يعلم سبب الانفجار، مشيرا إلى أن التحالف سحب السفينة لاحقا إلى ميناء جازان السعودي.

ورجح مصدر ملاحي أن تكون الأضرار ناتجة عن ارتفاع شديد في الحرارة في أجزاء من السفينة أو انفجار بسبب صاروخ.

وذكر مصدر آخر على صلة بالشحنة، أن السفينة كانت تحمل 50 ألف طن من قمح الطحين الروسي. وأضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت الأضرار نتيجة صاروخ أو انفجار داخلي في السفينة بينما كانت راسية على بعد قرابة 112 كيلومترا قبالة الصليف الواقع شمال ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.