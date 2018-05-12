  • السبت ٢٦ شعبان ١٤٣٩
  • السبت , مايو 12, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219405 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 08:47 الاقسام: عربيات  
تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.. أنباء عن ترشيح العبادي لجائزة نوبل للسلام!

تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.. أنباء عن ترشيح العبادي لجائزة نوبل للسلام!

تناقلت وسائل إعلام عراقية موالية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، أنباء عن ترشيحه رسميا لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2018.

وتداولت وسائل الإعلام وثيقة موقعة باسم السفير العراقي في برلين تتحدث عن ترشيح العبادي لدوره في تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" وتحرير الأراضي العراقية وتحقيق الأمن والسلام في العراق.

وأكدت وثيقة ثانية صادرة عن لجنة جائزة نوبل للسلام، وفق ما نشرته وسائل الإعلام، قبول ترشيح 330 شخصية لجائزة هذا العام.

ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي بخصوص ترشيح العبادي لهذه الجائزة الدولية المرموقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الكوثر + وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0442 sec