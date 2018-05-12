تناقلت وسائل إعلام عراقية موالية لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، أنباء عن ترشيحه رسميا لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2018.

وتداولت وسائل الإعلام وثيقة موقعة باسم السفير العراقي في برلين تتحدث عن ترشيح العبادي لدوره في تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" وتحرير الأراضي العراقية وتحقيق الأمن والسلام في العراق.

وأكدت وثيقة ثانية صادرة عن لجنة جائزة نوبل للسلام، وفق ما نشرته وسائل الإعلام، قبول ترشيح 330 شخصية لجائزة هذا العام.

ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي بخصوص ترشيح العبادي لهذه الجائزة الدولية المرموقة.