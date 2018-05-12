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رقم الخبر: 219402 تاريخ النشر: أيار 12, 2018 الوقت: 08:46 الاقسام: عربيات  
حماس: ندين التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية الشقيقة

حماس: ندين التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية الشقيقة

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة.

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقةواعتبرت في بيانٍ لها يوم الجمعة أن ذلك يعتبر "دليلاً على أن هذا الكيان هو العدو الرئيس للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الاٍرهاب في المنطقة".

 وأكدت الحركة أن "من حقّ الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان،  وهذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة".

 

 

 
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مصدر الخبر: الميادين
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