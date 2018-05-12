دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مواصلة الكيان الإسرائيلي استهدافه للشعب الفلسطيني ولدول المنطقة وتصعيده على الأراضي السورية الشقيقة. واعتبرت في بيانٍ لها يوم الجمعة أن ذلك يعتبر "دليلاً على أن هذا الكيان هو العدو الرئيس للأمة والخطر الأكبر عليها ومنبع الاٍرهاب في المنطقة".

وأكدت الحركة أن "من حقّ الدول العربية والإسلامية الدفاع عن أراضيها والرد بقوة على أي عدوان، وهذا يتطلب تسخير كل طاقات الأمة وقدراتها كافة لردع العدو وكسر هيبته وإفشال مخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية والمنطقة ومقدرات الأمة".