قال مستشار الرئيس الروسي يوري يوشاكوف ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي ساهم في تقريب المواقف بين روسيا واوروبا.

وقال يوشاكوف ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تباحث الجمعة مع مستشارة المانيا انجيلا ميركل حول هذا الموضوع حيث ابديا وجهات نظر متطابقة.

واضاف یوشاکوف ان بوتين سيتناول خلال لقائه الرئيس الفرنسي امانوئيل ماكرون هذا الموضوع.

ولفت الى ان مواقف قادة روسيا وفرنسا والمانيا حول موضوع انسحاب اميركا من الاتفاق النووي أدى الى تقارب وجهات نظرهم رغم خلافاتهم حول موضوعي سوريا واوكرانيا.