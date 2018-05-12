قالت الولايات المتحدة الاميركية انها مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية لاعادة بناء اقتصادها اذا وافقت بيونغ يانغ على التخلي "سريعا" عن ترسانتها النووية.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكورية الجنوبية (كانج كيونج وا)، "اذا اتخذت كوريا الشمالية اجراءات جريئة بالتخلي سريعا عن السلاح النووي، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل معها من اجل تحقيق ازدهار على قدم المساواة مع اصدقائنا الكوريين الجنوبيين".

وقال بومبيو ان الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة الشمال على تطوير اقتصاده الذي دمره سوء الادارة والعقوبات الدولية القاسية.

وأجرى بومبيو محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج وا تحضيرا للقمة التي ستُعقد في 12 حزيران/يونيو بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وأعلن بومبيو، إن سيئول اصرت على عدم رفع العقوبات عن جارتها بيونغ يانغ قبل قمة الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونج أون.

بدورها قالت (كيونج) ان بلادها واضحة جدا بشأن بقاء العقوبات على الجارة الشمالية كما هي حتى تبادر الى خطوات ذات مغزى في ما يخص نزع السلاح النووي.